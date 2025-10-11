 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные перехватили 42 дрона над шестью регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Беспилотники сбили в период с 23:00 мск по 7:00 мск. Так, 19 дронов были перехвачены нал Волгоградской областью, еще 15 БПЛА — над Ростовской, три — над Ульяновской, по два — над Воронежской областью и Башкортостаном, еще один над Саратовской областью.

Политика

Ранним утром 11 октября губернатор Ростовской области сообщил об атаке на шесть районов региона — Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Тарасовский, Каменский и Белокалитвинский.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил о повреждении трех жилых домов, школы и детского сада в результате атаки дронов

В ночь на 11 октября ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда, Саратова, Казани, Самары, Ульяновска и Нижнекамска. Во всех аэропортах ограничения на момент публикации уже сняли. Утром 11 октября ограничения ввела также воздушная гавань Уфы, в которой они продолжают действовать. Меры вводились на фоне угрозы атаки беспилотников.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Софья Полковникова, Егор Алимов
Минобороны дроны беспилотники ПВО
