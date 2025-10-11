Военные перехватили 42 дрона над шестью регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 42 беспилотника над шестью регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Беспилотники сбили в период с 23:00 мск по 7:00 мск. Так, 19 дронов были перехвачены нал Волгоградской областью, еще 15 БПЛА — над Ростовской, три — над Ульяновской, по два — над Воронежской областью и Башкортостаном, еще один над Саратовской областью.

Ранним утром 11 октября губернатор Ростовской области сообщил об атаке на шесть районов региона — Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Тарасовский, Каменский и Белокалитвинский.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил о повреждении трех жилых домов, школы и детского сада в результате атаки дронов.

В ночь на 11 октября ограничения на полеты вводили в аэропортах Волгограда, Саратова, Казани, Самары, Ульяновска и Нижнекамска. Во всех аэропортах ограничения на момент публикации уже сняли. Утром 11 октября ограничения ввела также воздушная гавань Уфы, в которой они продолжают действовать. Меры вводились на фоне угрозы атаки беспилотников.