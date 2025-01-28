В Киеве демонтировали памятник физиологу Ивану Павлову

В центре Киева демонтировали памятник российскому и советскому физиологу Ивану Павлову, сообщил городской департамент территориального контроля.

Памятник ученому был расположен на территории Александровской клинической больницы в Печерском районе Киева. Как уточнили в департаменте, после сноса сначала он будет храниться «на специальной площадке для бесхозного имущества», а в дальнейшем — передан в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты.

Власти Киева объяснили снос памятника тем, что «исторически школа Ивана Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях».

Павлов жил в 1849 — 1936 годах, он является создателем науки о высшей нервной деятельности и основателем крупнейшей российской физиологической школы. Ученый первым разделил рефлексы на условные и безусловные. При исследовании рефлексов Павлов проводил операции и ставил опыты над живыми животными, в частности использовал собак, которых позднее стали называть «собаками Павлова». В 1904 году ученому была вручена Нобелевская премия «за работу по физиологии пищеварения» — он стал первым российским нобелевским лауреатом.

После начала российской военной операции на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Российский президент Владимир Путин называл демонтаж памятников «потрясающим невежеством».