Военная операция на Украине
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

О введенных мерах Кореняко сообщил в 21:10 мск.

Силы ПВО России за сутки сбили 416 беспилотников
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении в регионе атаки дронов ВСУ. Он рассказал, что в Котовском районе в результате падения фрагментов беспилотников было частично повреждено здание котельной.

