В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Аэропорт Волгограда временно закрыли для полетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.
О введенных мерах Кореняко сообщил в 21:10 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 9 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении в регионе атаки дронов ВСУ. Он рассказал, что в Котовском районе в результате падения фрагментов беспилотников было частично повреждено здание котельной.
