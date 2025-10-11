Названы три отрасли, где россияне зарабатывают выше 200 тыс. рублей

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Фото: Андрей Любимов / РБК

Средняя ежемесячная зарплата в России превысила 200 тыс. руб. в трех отраслях экономики — это финансы и страхование, табачное производство и добыча нефтегаза, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства на лето 2025-го, самые высокие зарплаты получали финансисты и страховщики — 221,9 тыс. руб. На втором месте работники табачных производств со средним заработком в размере 206,3 тыс. руб., на третьем — занятые в сфере добычи нефти и газа — 200,3 тыс. руб.

При этом больше 150 тыс. руб. россияне зарабатывают в четырех секторах — в сфере информации и связи (176,2 тыс. руб.), добыче руд (164,4 тыс. руб.), науки (162,3 тыс. руб.), а также рыболовстве и рыбоводстве (159,6 тыс. руб.).

Ранее аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza выяснила, что россияне с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых. Разрыв в зарплатах сокращается со времен пандемии, но по-прежнему выше, чем в развитых странах. Самый сильный разброс наблюдается в сферах персональных услуг и IT.

Как отмечал президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ, чем больше зарплата у представителей рабочих профессий, тем лучше. «Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат», — сказал глава государства.