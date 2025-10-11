 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

СК назвал вероятную причину пожара в пятиэтажке в Красноярском крае

СК: вероятной причиной пожара в пятиэтажке Красноярском крае стала сигарета
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия
Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия

Неосторожность 48-летней женщины, уснувшей в квартире с непотушенной сигаретой, вероятно, стала причиной пожара на 2 тыс. кв. м в пятиэтажном здании в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба НСУ СК по Красноярскому краю Республике Хакасия в своем телеграм-канале.

В ночь на 11 октября МЧС сообщило, что спасатели тушат пожар на 2 тыс. кв. м в пятиэтажке по улице 9-й Пятилетки. Пламя вспыхнуло в квартире, а потом распространилось на крышу дома, в результате погибла одна женщина, еще несколько людей пострадали, 200 человек сами покинули здание.

«Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», — говорится в сообщении ведомства.

Человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае
Общество

Тело женщины нашли в доме, по данным следователей, она жила в квартире со свекровью и свекром. Идет проверка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

МЧС России сообщило ночью о ликвидации пожара, его тушили 41 спасатель с одиннадцатью единицами техники. На месте находился отряд полиции. Для эвакуированных граждан организовали пункт временного проживания.

