Общество⁠,
0

Пожар в жилой пятиэтажке в Красноярском крае полностью потушили

Фото: Пресс-служба прокуратуры Красноярского края
Пожарные полностью потушили пламя, вспыхнувшее в пятиэтажном здании в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.

В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, сообщили ранее в МЧС. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже пятиэтажки, сообщила региональная прокуратура. Затем огонь перекинулся на крышу, пожар охватил 2 тыс. кв. м., 200 человек сами покинули здание.

Человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае
Общество

Жителей дома отправили в пункт временного размещения. На место происшествия прибыли полицейские, сообщили в МВД Красноярского края. Прокуратура начала проверку.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

