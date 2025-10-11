Пожар в жилой пятиэтажке в Красноярском крае полностью потушили
Пожарные полностью потушили пламя, вспыхнувшее в пятиэтажном здании в Красноярском крае, сообщает пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.
В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, сообщили ранее в МЧС. Возгорание началось в квартире на верхнем этаже пятиэтажки, сообщила региональная прокуратура. Затем огонь перекинулся на крышу, пожар охватил 2 тыс. кв. м., 200 человек сами покинули здание.
Жителей дома отправили в пункт временного размещения. На место происшествия прибыли полицейские, сообщили в МВД Красноярского края. Прокуратура начала проверку.
