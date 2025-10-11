 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп заявил, что не отменял встречу с главой КНР после анонса пошлин

Сюжет
Торговая война США

Президент США Дональд Трамп не отменил встречу с китайским лидером Си Цзиньпином после анонсирования пошлин против КНР. Об этом Трамп сообщил на брифинге, видео с пресс-конференции публикует Clash report.

Трамп ранее анонсировал встречу с китайским лидером в Южной Корее. С 31 октября по 1 ноября там пройдет саммит АТЭС. Позже Китай заявил ограничениях на экспорт редкоземельных металлов. Трамп в ответ сказал, для его встречи с Си Цзиньпином «теперь, похоже, нет никаких оснований».

«Нет, я не отменил ее [встречу]. Я буду там несмотря на это, я думаю, встреча состоится», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В своем Truth Social Трамп сообщил, что США введут с 1 ноября 100% тариф на китайские товары. «Поверх любых действующих тарифов», — подчеркнул Трамп. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».

Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты ответят на решение Китая ввести с 1 ноября экспортный контроль. О новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов Министерство коммерции КНР заявило 9 октября. Bloomberg связал этот шаг со стремлением Пекина усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и Си. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов, отмечает агентство. «Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли», — ответил американский президент.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Трамп пригрозил Китаю повышением пошлин из-за редкоземельных металлов
Политика
США предложили запретить авиакомпаниям Китая летать в страну через Россию
Политика
В Китае футболист сломал шею во время матча
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Трамп оценил поддержку Россией его плана по Газе Политика, 03:15
Три жилых дома, школа и детсад пострадали после атак БПЛА на Волгоград Политика, 03:03
В трех аэропортах ограничили полеты Политика, 02:57
Человек погиб при пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае Общество, 02:34
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Над городом в Воронежской области сбили несколько дронов Политика, 02:31
Трамп допустил ограничение поставок в КНР не только ПО Политика, 02:18
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп заявил, что не отменял встречу с главой КНР после анонса пошлин Политика, 02:07
Огонь охватил 2 тыс. кв. м жилой пятиэтажки в Красноярском крае Общество, 01:36
Небензя заявил, что США пытаются сменить режим в Венесуэле Политика, 01:33
Крипторынок обвалился после заявлений Трампа о пошлинах Крипто, 01:26
Захарова заявила о кризисе демократии Франции на фоне назначения Лекорню Политика, 01:20
Минтранс назначил первого замминистра транспорта Политика, 01:01
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00