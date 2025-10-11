Трамп заявил, что не отменял встречу с главой КНР после анонса пошлин

Президент США Дональд Трамп не отменил встречу с китайским лидером Си Цзиньпином после анонсирования пошлин против КНР. Об этом Трамп сообщил на брифинге, видео с пресс-конференции публикует Clash report.

Трамп ранее анонсировал встречу с китайским лидером в Южной Корее. С 31 октября по 1 ноября там пройдет саммит АТЭС. Позже Китай заявил ограничениях на экспорт редкоземельных металлов. Трамп в ответ сказал, для его встречи с Си Цзиньпином «теперь, похоже, нет никаких оснований».

«Нет, я не отменил ее [встречу]. Я буду там несмотря на это, я думаю, встреча состоится», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

В своем Truth Social Трамп сообщил, что США введут с 1 ноября 100% тариф на китайские товары. «Поверх любых действующих тарифов», — подчеркнул Трамп. Кроме того, США с той же даты введут экспортные ограничения на «критически важное программное обеспечение».

Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты ответят на решение Китая ввести с 1 ноября экспортный контроль. О новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов Министерство коммерции КНР заявило 9 октября. Bloomberg связал этот шаг со стремлением Пекина усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между Трампом и Си. На долю Китая приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов, отмечает агентство. «Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в вопросах торговли», — ответил американский президент.