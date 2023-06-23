«Роскосмос» показал новый российский ракетный двигатель — РД-171МВ для «Союза-5».

«В июне 2023 года в научно-производственном объединении «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты-носителя «Союз-5», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Роскосмоса». В госкорпорации добавили, что в этом году планируется закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести двигатель для третьего.

«Союз-5» — ракета среднего класса, которую разрабатывают в России на замену украинским «Зенитам» в РКК «Энергия». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ.

Следующим этапом «Роскосмос» назвал «межведомственные испытания РД-171МВ» и серийную поставку двигателей для «Союзов-5». Первый запуск «Союза-5» с кораблем и экипажем на борту запланирован на 2024 год, а к концу 2023-го должен быть собран летный образец, сообщал в январе глава ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Баранов.

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал в феврале 2019 года, что РД-171МВ конструкторы называют «царь-двигатель». Его мощность сравнима с мощностью крупной электростанции, сообщал он.