«Роскосмос» назначил главу ключевого спутникового предприятия «Решетнев»

«Роскосмос» назначил Валова главой ключевого спутникового предприятия «Решетнев»
Михаил Валов
Михаил Валов (Фото: АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва»)

Михаил Валов возглавил АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

Евгений Нестеров покинул пост гендиректора предприятия по собственному желанию.

В «Роскосмосе» заявили о планах по запуску 20–30 ракет ежегодно
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» — российский разработчик и производитель спутников связи, телевещания, навигации и геодезии. Компания основана в 1959 году в Железногорске. Входит в госкорпорацию «Роскосмос».

Валов работает в компании с 2005 года. После окончания Сибирского государственного аэрокосмического университета он начал карьеру инженером. С 2022 года был заместителем генконструктора, с 2025-го — генконструктором, отвечал за создание космических аппаратов.

