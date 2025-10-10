«Роскосмос» назначил главу ключевого спутникового предприятия «Решетнев»
Михаил Валов возглавил АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева», сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.
Евгений Нестеров покинул пост гендиректора предприятия по собственному желанию.
АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» — российский разработчик и производитель спутников связи, телевещания, навигации и геодезии. Компания основана в 1959 году в Железногорске. Входит в госкорпорацию «Роскосмос».
Валов работает в компании с 2005 года. После окончания Сибирского государственного аэрокосмического университета он начал карьеру инженером. С 2022 года был заместителем генконструктора, с 2025-го — генконструктором, отвечал за создание космических аппаратов.
