В Киеве после блэкаута возник транспортный коллапс
Транспортный коллапс возник на левом берегу Днепра в Киеве после блэкаута, передает «Страна». В метро и наземном транспорте началась давка, говорится в материале.
Издание также опубликовало фото и видео столпотворений, которые начались на станциях метро и автобусных остановках. Цены на такси в украинской столице выросли в несколько раз и достигают более чем тысячи гривен за поездку на правый берег.
Утром 10 октября стало известно о блэкауте в некоторых районах Киева, о чем сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК. Энергетики приступили к работе по восстановлению электроснабжения. В первую очередь это коснулось объектов инфраструктуры.
Взрывы в Киеве прогремели рано утром. Ночью мэр города Виталий Кличко сообщал о работе ПВО. Взрывы звучали в том числе в районе ТЭЦ-6.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко ночью написал в телеграм-канале, что в разных частях города фиксируются проблемы со светом. Он отмечал, что «на левом берегу ситуация сложная», есть проблемы с водоснабжением.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
