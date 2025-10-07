 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео

Появилось видео встречи Путина с военными в Петропавловском соборе
Сюжет
Военная операция на Украине

Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео
Video

Президент Владимир Путин в свой день рождения 7 октября прибыл в Санкт-Петербург и посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, где решил начать встречу с военными, в которой в том числе приняли участие глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Андрей Белоусов.

«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию», — объяснил глава государства.

Путину в день рождения доложили об обстановке на фронте
Общество

Теги
Персоны
Владимир Путин Петропавловская крепость Андрей Белоусов Валерий Герасимов Санкт-Петербург
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года
Политика
Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России
Политика
Ушаков назвал место неформальной встречи Путина с лидерами СНГ
Политика
Лента новостей
