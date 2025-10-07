Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео
Президент Владимир Путин в свой день рождения 7 октября прибыл в Санкт-Петербург и посетил Петропавловский собор в Петропавловской крепости, где решил начать встречу с военными, в которой в том числе приняли участие глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Андрей Белоусов.
«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей, которые, по сути, делали современную Россию», — объяснил глава государства.
