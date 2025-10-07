 Перейти к основному контенту
Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения

Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Во время телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в администрации премьера.

«Премьер-министр тепло поздравил президента Путина с 73-летием и передал ему наилучшие пожелания здоровья и успехов во всех его начинаниях», — говорится в сообщении на сайте офиса Моди.

Политики также обсудили отношения двух стран и подтвердили свою «приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией».

Моди сообщил коллеге, что «с нетерпением» ждет их встречи на 23-м ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в Индии в декабре 2025 года.

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Ранее Путина уже поздравили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Путину накануне.

Президент России проводит день рождения в рабочем режиме, сообщили в Кремле. На 7 октября у него запланированы совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров, рассказал ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков.

