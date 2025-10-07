Моди по телефону поздравил Путина с днем рождения
Во время телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщили в администрации премьера.
«Премьер-министр тепло поздравил президента Путина с 73-летием и передал ему наилучшие пожелания здоровья и успехов во всех его начинаниях», — говорится в сообщении на сайте офиса Моди.
Политики также обсудили отношения двух стран и подтвердили свою «приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией».
Моди сообщил коллеге, что «с нетерпением» ждет их встречи на 23-м ежегодном российско-индийском саммите, который пройдет в Индии в декабре 2025 года.
Ранее Путина уже поздравили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Азербайджана Ильхам Алиев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Путину накануне.
Президент России проводит день рождения в рабочем режиме, сообщили в Кремле. На 7 октября у него запланированы совещание с членами Совета безопасности и серия международных телефонных разговоров, рассказал ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов