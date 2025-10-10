 Перейти к основному контенту
0

Путин анонсировал объявление о новом стратегическом оружии

Путин отметил, что Россия не боится отказа США от продления ДСНВ. По его словам, в таком случае будет возможность «сообщить о новом оружии», которое ранее было анонсировано
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Россия проводит испытания новых образцов вооружений и вскоре объявит об этом, поэтому не боится отказа США от продления Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает в феврале 2026 года.

Так президент Владимир Путин ответил на вопрос о судьбе договора и получает ли Россия «сигналы по закрытым каналам» из США о дальнейшей судьбе этого договора. Вопрос был задан на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе. РБК вел трансляцию.

«ДСНВ — есть сигналы от Вашингтона? Контакт у нас есть по линии МИДа и Госдепа. Хватит ли нескольких месяцев на продление? Хватит, нужна добрая воля», — ответил президент.

Путин добавил, что если США откажутся от этого договора, то у России есть новые вооружения.

«Не беда — нам есть куда двигаться, у нас самые новые вооружения, мы их развиваем», — продолжил он.

«Думаю, в ближайшее время будет возможность сообщить о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Если нет, значит, нет — жаль будет, потому что вообще ничего не останется», — заявил Путин.

ДСНВ — это договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу в феврале 2011-го. В феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Он утратит силу в феврале 2026-го.

22 сентября Путин сообщил, что Россия готова соблюдать Договор об СНВ еще минимум год после того, как его срок истечет. Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение российского коллеги. «Звучит как хорошая идея», — сказал американский глава государства.

5 октября специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что вероятность продления ДСНВ довольна высока.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не получала официальной реакции США на инициативу по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а речи о его продлении не идет.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
