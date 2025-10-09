 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Водитель грузовика в Белгородской области попал под удар дрона

Гладков: водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Житель Шебекинского округа пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канеле. Дрон ударил по грузовой машине.

«Водителя с минно-взрывной травмой, непроникающим ранением головы, закрытым переломом плеча, а также ссадинами и ушибами ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Он уточнил, что атака произошла на участке автодороги Белянка — Сурково. Транспортное средство также получило незначительные повреждения. На кадрах видно, что удар пришелся на водительскую кабину с пассажирской стороны, там осталась небольшая вмятина.

Над Белгородом и окрестностями сбили несколько украинских ракет
Политика

Днем ранее, 8 октября, ВСУ нанесли ракетный удар по Масловой Пристани в Белгородской области. Погибли три человека — двое мужчин и женщина. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников уточнил, что число пострадавших увеличилось до 11.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание за совершение теракта в России — пожизненное лишение свободы.

