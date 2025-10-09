Адриатический нефтепровод остановил поставки в Сербию из-за санкций США
Адриатический нефтепровод в Хорватии, который снабжает топливом сербскую компанию NIS, приостановил сотрудничество с ней из-за американских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе оператора трубопровода JANAF.
«JANAF получила информацию о том, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения реализации контракта на транспортировку сырой нефти, а это означает, что <...> дальнейшая реализация контракта станет невозможной», — говорится в сообщении.
В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против NIS, они несколько раз откладывались и вступили в силу 9 октября.
Президент Сербии Александр Вучич в октябре заявил, что США согласятся отложить санкции лишь при условии национализации, однако он не пойдет на это.
Трубопроводная система JANAF пролегает через Хорватию в Словению, Венгрию, Боснию и Герцеговину и Сербию.
