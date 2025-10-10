Путин поспорил с Пашиняном о товарообороте России и Армении

Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ поспорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном об объеме товарооборота между двумя странами.

На вопрос Путина о товарообороте Пашинян ответил, что в 2025 году он составил $4 млрд, а в 2024 году — $9 млрд. Российский президент не согласился и сказал, что итоговые цифры «больше».

«Ну, может быть», — ответил Пашинян. «Очевидно. Это очевидно просто. Но неважно», — сказал ему Путин.

Саммит СНГ проходит в Душанбе, Путин прибыл во Дворец нации утром 10 октября.

В сентябре Путин встретился с Пашиняном в Москве. Российский президент и глава армянского правительства обсудили сотрудничество между двумя странами, в том числе в области энергетики.

Тогда Путин подчеркнул, что в 2024 году товарооборот между Россией и Арменией составил почти $11 млрд, и добавил, что российско-армянские отношения «развиваются поступательно, хорошо».

В прошлом году российский президент говорил, что в 2023-м товарооборот между Москвой и Ереваном превысил $7 млрд.