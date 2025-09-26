Путин встретился с Пашиняном в Москве

Путин и Пашинян встретились после форума по атомной энергетике в Москве и обсудили сотрудничество, включая продление работы Армянской АЭС

Никол Пашинян (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу после завершения мероприятий международного форума по атомной энергетике в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры в том числе обсудили работу Армянской АЭС и двусторонние отношения. Путин напомнил, что «Росатом» «работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС» и добавил, что российско-армянские отношения «развиваются поступательно, хорошо». «Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34% от внешнего торгового оборота республики», — отметил он.

Пашинян подтвердил сотрудничество с «Росатомом» и добавил, что Ереван ищет «удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов».

Переговоры прошли в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Во встрече приняли участие в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Армянскую сторону представили вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

31 августа российский и армянский лидер встретились на полях саммита ШОС. Путин тогда отметил, что «рад видеть» армянского премьера.