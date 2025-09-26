 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин встретился с Пашиняном в Москве

Путин и Пашинян встретились после форума по атомной энергетике в Москве и обсудили сотрудничество, включая продление работы Армянской АЭС
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят встречу после завершения мероприятий международного форума по атомной энергетике в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры в том числе обсудили работу Армянской АЭС и двусторонние отношения. Путин напомнил, что «Росатом» «работает сейчас над продлением срока работы этой АЭС» и добавил, что российско-армянские отношения «развиваются поступательно, хорошо». «Почти 11 миллиардов товарооборот, это 34% от внешнего торгового оборота республики», — отметил он.

Пашинян подтвердил сотрудничество с «Росатомом» и добавил, что Ереван ищет «удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов».

Переговоры прошли в представительском кабинете Первого корпуса Кремля. Во встрече приняли участие в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Армянскую сторону представили вице-премьер Мгер Григорян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян, замминистра иностранных дел Мнацакан Сафарян, гендиректор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

31 августа российский и армянский лидер встретились на полях саммита ШОС. Путин тогда отметил, что «рад видеть» армянского премьера.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин Никол Пашинян Армения переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
В Армении убили главу общины, победившего кандидата от партии Пашиняна
Политика
Пашинян допустил, что Армения может не стать членом ЕС
Политика
Пашинян рассказал, что дети в Армении не знают принадлежность Арарата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов Технологии и медиа, 05:48
Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов Политика, 05:36
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт Общество, 05:21
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:15
Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака Общество, 05:00
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии Общество, 04:53
В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН Политика, 04:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям Политика, 04:09
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии Бизнес, 04:02
ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР Политика, 03:53
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду Общество, 03:24
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13
Датский аэропорт в Ольборге вновь приостановил работу из-за дронов Политика, 03:12