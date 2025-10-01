 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Пашинян заявил о независимости Армении от ОДКБ

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Невыполнение государствами — членами организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязательств по отношению к Армении сделало страну независимой, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, передают «Новости-Армения».

«Когда в 2022 году мы поняли, что ОДКБ не выполнил, не выполняет и не выполнит свои обязательства по отношению к нам, в этот момент мы стали независимыми, поскольку поняли, что надеяться можем только на себя», — заявил Пашинян.

По словам Пашиняна, система безопасности ОДКБ оказалась пузырем. «Это всего лишь инструмент, чтобы не позволить нашему государству состояться. В 2020 году мы все это еще не понимали», — добавил он (цитата по News.am).

В феврале 2024 года Пашинян объявил о «заморозке» участия Армении в ОДКБ. В мае того же года МИД Армении предупредил, что страна не будет участвовать в финансировании работы организации. Свое решение Ереван мотивировал тем, что ОДКБ должным образом не отреагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была основана в мае 1992 года и сейчас состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. В соответствии с четвертой статьей Договора о коллективной безопасности цель организации — отражение угроз безопасности, а также защита суверенитета и территориальной целостности государств-участников. С 1993 по 1999 год в ОДКБ также входил Азербайджан.

В июне 2025 года Ереван потребовал от членов ОДКБ выступить с заявлениями по поводу действий Азербайджана. Тогда замминистра иностранных дел страны Ваан Костанян заявил, что Армения «примет окончательное решение» по выходу из ОДКБ, если ситуация не изменится. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение Армении — суверенное, но Россия исходит из того, что Ереван не вышел из организации официально. Глава российского МИДа Сергей Лавров также указывал, что страны ОДКБ не перестали считать Армению полноправным членом объединения.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
ОДКБ Армения Никол Пашинян Россия
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин встретился с Пашиняном в Москве
Политика
Пашинян допустил, что Армения может не стать членом ЕС
Политика
Борт Пашиняна впервые за 30 лет пролетел над Азербайджаном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Как виртуальные операторы связи влияют на развитие финтех-экосистем Отрасли, 20:28
Какие задачи решают строители в сложных природно-климатических условиях Отрасли, 20:27
Локальные валютные облигации: что выбрать для защиты от ослабления рубля Инвестиции, 20:26
В Германии двух мужчин осудили за поставку в Россию электроники для БПЛА Политика, 20:23
Балицкий опроверг данные об ограничениях на покупку топлива в Запорожье Общество, 20:17
«Спартак» без Станковича вырвал победу в Кубке России на 93-й минуте Спорт, 20:13
Премьер Финляндии призвал ЕС быть оборонным союзом, а не торговым блоком Политика, 20:08
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Путь к гедонизму: как еда и вино помогают путешествовать осмысленнее Вино, 20:07
Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов» Политика, 19:59
Девелопмент про людей: как создается комфортная среда Недвижимость, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной аварии на Запорожской АЭС Политика, 19:54
История самых длинных и коротких шатдаунов в США. Инфографика Политика, 19:49
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 19:49