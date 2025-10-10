 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Офис Нетаньяху опубликовал фото со спецпосланником и зятем Трампа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Фото: netaniahurus / Telegram
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал фотографии с заседания правительства, где он сидит между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. На фото все трое улыбаются, Уиткофф что-то объясняет Нетаньяху.

В ночь на 10 октября кабмин Израиля утвердил соглашение о перемирии с палестинским движением ХАМАС. Само соглашение стороны подписали перед этим на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Утром 10 октября между Белым домом и высокопоставленными израильскими чиновниками прошли переговоры, на которых обсуждался визит Трампа в Израиль, сообщила израильская вещательная корпорация Kan.

«12-й канал» израильского телевидения выяснил, что самолет американского лидера должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион утром 13 октября. Оттуда президент направится в парламент Израиля, где выступит с речью по случаю заключенного Израилем и группировкой ХАМАС соглашения.

Kan показал подписанное соглашение Израиля и ХАМАС
Политика
Фото:Abdel Kareem Hana / AP / ТАСС

В конце сентября 2025 года США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает, что ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка также должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа.

В ночь на 9 октября Трамп объявил через соцсеть Truth Social, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного плана. В результате переговоров всех заложников «очень скоро» освободят, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
ХАМАС Израиль Биньямин Нетаньяху перемирие Стив Уиткофф Джаред Кушнер сектор Газа
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
ХАМАС сообщил о получении заверений, что война с Израилем завершена
Политика
Нетаньяху и Трамп провели «эмоциональный» разговор по телефону
Политика
Нетаньяху соберет правительство для подписания соглашения с ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Суд арестовал жителя Уфы, выбросившего трехлетнюю дочь с четвертого этажа Общество, 13:18
В поселок Ростовской области вызвали саперов из-за неразорвавшихся БПЛА Политика, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Deutsche Bank: центробанки сделают ставку на биткоин и золото к 2030 году Крипто, 13:11
Окно в Азию: как меняется логистика морских портов Отрасли, 13:09
В Якутске от удара током с заряжавшегося телефона погиб подросток Общество, 13:08
Офис Нетаньяху опубликовал фото со спецпосланником и зятем Трампа Политика, 13:06
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Бывший помощник Романа Ротенберга нашел новую работу в КХЛ Спорт, 13:05
Нобелевская премия мира: история, лауреаты, денежный эквивалент База знаний, 13:04
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 13:03
1000 «лошадей» на 500 км. Мы узнали все о новой Ferrari Electtricа Авто, 12:59
Евгений Кузнецов рассказал, что предпочел «Металлург» клубам НХЛ Спорт, 12:55
В Петербурге задержали главу Центра управления регионом Политика, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52