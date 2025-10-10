Офис Нетаньяху опубликовал фото со спецпосланником и зятем Трампа

Фото: netaniahurus / Telegram Фото: netaniahurus / Telegram Фото: netaniahurus / Telegram

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал фотографии с заседания правительства, где он сидит между специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. На фото все трое улыбаются, Уиткофф что-то объясняет Нетаньяху.

В ночь на 10 октября кабмин Израиля утвердил соглашение о перемирии с палестинским движением ХАМАС. Само соглашение стороны подписали перед этим на переговорах в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Утром 10 октября между Белым домом и высокопоставленными израильскими чиновниками прошли переговоры, на которых обсуждался визит Трампа в Израиль, сообщила израильская вещательная корпорация Kan.

«12-й канал» израильского телевидения выяснил, что самолет американского лидера должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион утром 13 октября. Оттуда президент направится в парламент Израиля, где выступит с речью по случаю заключенного Израилем и группировкой ХАМАС соглашения.

В конце сентября 2025 года США представили план по прекращению войны Израиля и ХАМАС. Он состоит из 20 пунктов и предусматривает, что ХАМАС освободит всех оставшихся в живых израильских заложников и вернет тела погибших. В обмен Израиль обязуется освободить сотни палестинских заключенных. Группировка также должна сдать свое оружие и получить амнистию, однако ее участие в управлении Газой исключается.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи». Военные ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа.

В ночь на 9 октября Трамп объявил через соцсеть Truth Social, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного плана. В результате переговоров всех заложников «очень скоро» освободят, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии.