Kan назвал дату визита Трампа в Израиль

Kan: Трамп может посетить Израиль 13 октября
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (слева направо)
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Kobi Gideon / GPO / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может приехать с визитом в Израиль 13 октября. Об этом сообщает израильская вещательная корпорация Kan.

Как пишет Kan, утром 10 октября между Белым домом и высокопоставленными израильскими чиновниками прошли переговоры, в ходе которых обсуждался визит Трампа в Израиль. «Подробности еще не согласованы окончательно, и в этом вопросе много неопределенности», — сообщает Kan.

По данным «12-го канала» израильского телевидения, самолет американского лидера должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 9:20 мск 13 октября. Следом запланировано выступление Трампа в парламенте Израиля. После этого президент США, как ожидается, завершит свой короткий визит и вылетит обратно — без дополнительных встреч или специальных церемоний, пишет «12-й канал».

Визит в Израиль Трамп анонсировал 9 октября. Он заявил, что, «вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни», пишет Axios. Этот день он назвал «великим» не только для Израиля, но и для всего мира, поскольку Израиль и ХАМАС приблизились к заключению мирного соглашения.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Президент США объявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В результате переговоров всех заложников «очень скоро» освободят, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии. Работа над списком заложников велась до поздней ночи. Трамп говорил, что все израильские заложники могут быть освобождены из плена уже 13 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом поблагодарил президента США за его усилия, а глава Белого дома похвалил премьера за его «решительное руководство и предпринятые им действия». Группировка ХАМАС в своем заявлении также поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Израиль «полностью выполнить условия соглашения и не позволять ему уклоняться от выполнения согласованных положений или затягивать их».

