Kan назвал дату визита Трампа в Израиль
Президент США Дональд Трамп может приехать с визитом в Израиль 13 октября. Об этом сообщает израильская вещательная корпорация Kan.
Как пишет Kan, утром 10 октября между Белым домом и высокопоставленными израильскими чиновниками прошли переговоры, в ходе которых обсуждался визит Трампа в Израиль. «Подробности еще не согласованы окончательно, и в этом вопросе много неопределенности», — сообщает Kan.
По данным «12-го канала» израильского телевидения, самолет американского лидера должен приземлиться в аэропорту Бен-Гурион около 9:20 мск 13 октября. Следом запланировано выступление Трампа в парламенте Израиля. После этого президент США, как ожидается, завершит свой короткий визит и вылетит обратно — без дополнительных встреч или специальных церемоний, пишет «12-й канал».
Визит в Израиль Трамп анонсировал 9 октября. Он заявил, что, «вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни», пишет Axios. Этот день он назвал «великим» не только для Израиля, но и для всего мира, поскольку Израиль и ХАМАС приблизились к заключению мирного соглашения.
Президент США объявил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности в рамках первого этапа мирного плана. В результате переговоров всех заложников «очень скоро» освободят, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии. Работа над списком заложников велась до поздней ночи. Трамп говорил, что все израильские заложники могут быть освобождены из плена уже 13 октября.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом поблагодарил президента США за его усилия, а глава Белого дома похвалил премьера за его «решительное руководство и предпринятые им действия». Группировка ХАМАС в своем заявлении также поблагодарила Трампа и всех посредников и призвала их заставить Израиль «полностью выполнить условия соглашения и не позволять ему уклоняться от выполнения согласованных положений или затягивать их».
Читайте РБК в Telegram.
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов