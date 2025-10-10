В Приморье отец школьника избил несколько учеников и распылил газовый баллончик

В Приморье отец школьника избил несколько учеников и распылил газ

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В школе в городе Большой Камень Приморского края отец шестиклассника побил нескольких школьников и распылил газ из баллончика, сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 42-летний местный житель приехал в учебное заведение, чтобы разобраться в ссоре между своим ребенком и другими школьниками. В итоге он избил несколько учеников на пришкольной территории и применил газовый баллончик, после чего скрылся на машине.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В сентябре возле подмосковной школы подрались две местные жительницы и их несовершеннолетние сыновья.

Причину конфликта в правоохранительных органах не раскрыли.