В Приморье отец школьника избил несколько учеников и распылил газ
В школе в городе Большой Камень Приморского края отец шестиклассника побил нескольких школьников и распылил газ из баллончика, сообщили в региональном управлении МВД.
По данным полиции, 42-летний местный житель приехал в учебное заведение, чтобы разобраться в ссоре между своим ребенком и другими школьниками. В итоге он избил несколько учеников на пришкольной территории и применил газовый баллончик, после чего скрылся на машине.
В результате инцидента пострадали несколько человек. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
В сентябре возле подмосковной школы подрались две местные жительницы и их несовершеннолетние сыновья.
Причину конфликта в правоохранительных органах не раскрыли.
