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Ученик распылил перцовый газ в школе в Астраханской области

Фото: МЧС России по Астраханской области
Фото: МЧС России по Астраханской области

В школе в Астраханской области ученик распылил перцовый баллончик, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в школе в селе Солянка Наримановского района.

Всего из школы были эвакуированы 70 детей и пять учителей. Их вывели со второго этажа здания, уточняет ГУ МЧС на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Проводится осмотр троих детей, состояние удовлетворительное», — сообщили РБК в ведомстве.

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РБК также обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Астраханской области.

В октябре прошлого года в Таганроге семь школьников попали в больницу с отравлением неизвестным газом после урока физкультуры. Дети почувствовали себя плохо в раздевалке, они жаловались на слезотечение, кашель, жжение в горле. Власти предположили, что ученикам стало плохо из-за распыления перцового баллончика.

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