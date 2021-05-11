Ученик распылил перцовый газ в школе в Астраханской области

РБК также обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Астраханской области.

В октябре прошлого года в Таганроге семь школьников попали в больницу с отравлением неизвестным газом после урока физкультуры. Дети почувствовали себя плохо в раздевалке, они жаловались на слезотечение, кашель, жжение в горле. Власти предположили, что ученикам стало плохо из-за распыления перцового баллончика.