Ученик распылил перцовый газ в школе в Астраханской области
В школе в Астраханской области ученик распылил перцовый баллончик, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Инцидент произошел в школе в селе Солянка Наримановского района.
Всего из школы были эвакуированы 70 детей и пять учителей. Их вывели со второго этажа здания, уточняет ГУ МЧС на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Проводится осмотр троих детей, состояние удовлетворительное», — сообщили РБК в ведомстве.