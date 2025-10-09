Глава «Газпрома» предупредил об аномально холодной зиме

Алексей Миллер (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о приближении аномально холодной зимы на территории европейской части России, передает корреспондент РБК.

«Cледим внимательно за погодой каждый день, у нас в руководстве «Газпрома» много карт, которые говорят об отклонении средней климатической нормы температуры. <...> Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет — аномально холодная зима», — заявил Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, учитывая этот цикл, уже в ближайше время может прийти зима c «абсолютно конкретным выражением в цифрах» — температурой -25°С, на территориях от Мурманской области до Краснодарского края.

Он добавил, что анализ за последние 100–150 лет свидетельствует о том, что наступление крайне холодной зимы никак не связано с температурами предыдущего зимнего сезона.