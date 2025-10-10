Синоптики спрогнозировали дождь в Москве и предупредили о циклоне
В пятницу, 10 октября, жителей Москвы будет ждать облачная погода, возможен небольшой дождь, местами умеренный, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
Утром и днем температура воздуха в столице будет колебаться на уровне 10–11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов. В Московской области днем будет от 9 до 14 градусов, ночью температура может упасть до 4 градусов.
Сегодня в столице ожидается преимущественно восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2–3 м/c. Атмосферное давление — 742 мм ртутного столба. Влажность прогнозируется около 80%.
Накануне в службе прогноза погоды «Фобос» предупредили, что 10 октября столицу накроет циклон «Барбара», который будет идти через Кавказ. В эпицентре стихии окажется черноморское побережье — до конца недели местами выпадет свыше 100 мм осадков. В центральной части России дожди будут слабее. В Москве осадки в основном придутся на выходные, но их суточная интенсивность не превысит 4–7 мм.
