Путин предупредил об ущербе для Индии при отказе от российской нефти
Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.
«И по-разному его (ущерб. — РБК) считают, некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд, если откажется. А если не окажется — то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — продолжил он.
Путин уверен, что индийский народ будет следить за действиями правительства и «никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было».
«Все хорошо знают фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ни Китай, ни Индия — даже если иметь в виду, что в Индии коровы — это священные животные, — быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию — это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», — резюмировал президент.
США требуют от Индии отказаться от закупок российской нефти. Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.
По сведениям Bloomberg, Индия на переговорах с США выразила готовность сократить закупки российских энергоносителей при условии снятия санкций с двух других крупных поставщиков — Венесуэлы и Ирана. Если все три страны-поставщика будут под санкциями, стоимость топлива значительно вырастет, объяснили индийские чиновники, выяснило агентство.
В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.
