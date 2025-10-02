Путин предупредил об ущербе для Индии при отказе от российской нефти

Индия лишится $9–10 млрд при отказе от нефти из России, а если продолжит покупать — потеряет столько же от введенных Западом пошлин, сказал Путин. Он задался вопросом: «Тогда зачем отказываться?»

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«И по-разному его (ущерб. — РБК) считают, некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд, если откажется. А если не окажется — то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — продолжил он.

Путин уверен, что индийский народ будет следить за действиями правительства и «никогда не допустит никакого унижения перед кем бы то ни было».

«Все хорошо знают фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ни Китай, ни Индия — даже если иметь в виду, что в Индии коровы — это священные животные, — быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию — это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», — резюмировал президент.

США требуют от Индии отказаться от закупок российской нефти. Министры финансов стран G7 планируют рассмотреть вопрос санкций против Индии и Китая за приобретение российской нефти на ближайшем заседании.

По сведениям Bloomberg, Индия на переговорах с США выразила готовность сократить закупки российских энергоносителей при условии снятия санкций с двух других крупных поставщиков — Венесуэлы и Ирана. Если все три страны-поставщика будут под санкциями, стоимость топлива значительно вырастет, объяснили индийские чиновники, выяснило агентство.

В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.