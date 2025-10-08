США отказались считать нефть России «краеугольным камнем» экономики Индии

Покупка российской нефти Индией не «краеугольный камень» ее экономики, считает Грир. По его словам, страна не всегда покупала много нефти у России. Также он отметил, что у Индии есть выгодные сделки с США, несмотря на пошлины

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Покупка Индией российской нефти не является «краеугольным камнем» индийской экономики. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, его слова цитирует индийское агентство PTI.

«Индия не всегда покупала так много российской нефти. У нее всегда были прочные отношения с Россией, но именно в последние два-три года она начала покупать российскую нефть со скидкой, не только для потребления, но и для переработки и перепродажи, — сказал Грир. — Так что это не какой-то краеугольный камень индийской экономики»

Как пишет индийское издание Business Standart, комментируя влияние 50-процентных пошлин на Индию, Грир заявил, что они действуют уже некоторое время, но у страны есть выгодные сделки с США. «Они продают нам гораздо больше, чем мы им», — уточнил он.

По его словам, цель президента США Дональда Трампа — положить конец конфликту на Украине. «Как только стабильность восстановится, мы сможем по-другому говорить о российской нефти», — добавил Грир.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Это один из самых высоких показателей среди торговых партнеров США. Американский президент объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными». «Мы уже прояснили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется для обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии», — заявил Джайсвал.

5 сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.

В конце сентября Bloomberg сообщил, что Индия готова сократить импорт российской нефти при условии снятия американских санкций с двух других поставщиков — Ирана и Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб. «И по-разному его (ущерб. — РБК) считают, некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд, если откажется. А если не откажется, то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — отметил он.