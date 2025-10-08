 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США отказались считать нефть России «краеугольным камнем» экономики Индии

Торгпред США Грир: покупка нефти России не краеугольный камень экономики Индии
Покупка российской нефти Индией не «краеугольный камень» ее экономики, считает Грир. По его словам, страна не всегда покупала много нефти у России. Также он отметил, что у Индии есть выгодные сделки с США, несмотря на пошлины
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Покупка Индией российской нефти не является «краеугольным камнем» индийской экономики. Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, его слова цитирует индийское агентство PTI.

«Индия не всегда покупала так много российской нефти. У нее всегда были прочные отношения с Россией, но именно в последние два-три года она начала покупать российскую нефть со скидкой, не только для потребления, но и для переработки и перепродажи, — сказал Грир. — Так что это не какой-то краеугольный камень индийской экономики»

Как пишет индийское издание Business Standart, комментируя влияние 50-процентных пошлин на Индию, Грир заявил, что они действуют уже некоторое время, но у страны есть выгодные сделки с США. «Они продают нам гораздо больше, чем мы им», — уточнил он.

По его словам, цель президента США Дональда Трампа — положить конец конфликту на Украине. «Как только стабильность восстановится, мы сможем по-другому говорить о российской нефти», — добавил Грир.

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Это один из самых высоких показателей среди торговых партнеров США. Американский президент объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из Российской Федерации».

Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными». «Мы уже прояснили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется для обеспечения энергетической безопасности 1,4 млрд жителей Индии», — заявил Джайсвал.

5 сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона.
В конце сентября Bloomberg сообщил, что Индия готова сократить импорт российской нефти при условии снятия американских санкций с двух других поставщиков — Ирана и Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб. «И по-разному его (ущерб. — РБК) считают, некоторые говорят, что это будет до $9–10 млрд, если откажется. А если не откажется, то будут введены санкции в виде высоких пошлин — и тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — отметил он.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Индия нефть Россия США покупка
Материалы по теме
Hindustan Times узнала о планах Индии закупить еще пять российских С-400
Политика
В Индии начались совместные с Россией антитеррористические учения
Политика
Путин предупредил об ущербе для Индии при отказе от российской нефти
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Госдума в первом чтении одобрила проект реформы медобразования Общество, 15:09
Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области Политика, 15:06
Стала известна дата следующего боя 46-летнего Пакьяо Спорт, 15:03
Что делать, если сложно вывести бизнес из недружественных странПодписка на РБК, 14:59
Володин объяснил денонсацию соглашения с США по утилизации плутония Политика, 14:54
Крупный пожар начался на складе в Новосибирске, вызван пожарный поезд Общество, 14:53
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Польша решила не выдавать «навредившего России» взрывом Nord Stream Политика, 14:49
Греф пошутил про разделение «Яндекса» Экономика, 14:47
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Дума отклонила проект об усилении контроля пожаробезопасности на стройках Недвижимость, 14:36
Нетаньяху ответил критикам в США словами о бомбежках Германии и Хиросимы Политика, 14:34
Глава Совета судей назвал обвинения перечеркнувшим жизнь ударом Политика, 14:33
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 14:29