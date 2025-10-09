 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Трамп допустил введение дополнительных санкций против России

Сюжет
Война санкций

США могут ввести дополнительные санкции против России, если темпы урегулирования украинского конфликта окажутся недостаточными. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Я могу, могу», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналиста, допускает ли он введение дополнительных санкций в отношении России.

В сентябре, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин», если то же самое сделает Евросоюз. По словам Трампа, этот пакет «очень быстро остановит кровопролитие», если Россия не будет готова заключить соглашение о прекращении конфликта с Украиной.

Трамп пригрозил «очень серьезным пакетом пошлин» против России
Политика

Ранее Трамп заявил, что санкции Европы в отношении России «недостаточно жесткие», ЕС должен также отказаться от российской нефти. «Они не справляются со своей работой. НАТО должно сплотиться. Европа должна сплотиться», — сказал он.

В Кремле заявили, что видели заявление Трампа о том, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина иссякает, и подчеркнули, что Москва сохраняет заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз говорил, что российская экономика приобрела «определенный иммунитет» к санкциям. Москва осуждает ограничения и требует их снятия.

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что работа Москвы и Вашингтона на основе договоренностей Путина и Трампа продолжается, а заявления о том, что импульс их встречи на Аляске исчерпан, неверны.

