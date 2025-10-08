 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Историка русской кухни Павла Сюткина заподозрили в фейках об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Павел Сюткин
Павел Сюткин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Блогер Павел Сюткин подозревается в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах, сообщает управление СК по Москве.

Ему вменяют п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, которая грозит десятью годами лишения свободы.

«По данным следствия, Сюткин разместил в своем публичном канале в мессенджере Telegram публикации, которые согласно психолого-лингвистическим исследованиям содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины», — сказано в сообщении. Сюткина доставили в СК.

Павел Сюткин — эксперт по истории русской кухни, писатель. Выпускник МГИМО, кандидат исторических наук, он начал карьеру в финансовом секторе и на госслужбе, но с 2010-х полностью посвятил себя гастрономическим исследованиям.

Под его авторством вышли восемь книг о русской кулинарии, включая международный бестселлер «СССР CookBook», отмеченный The New York Times. Сюткин неоднократно получал престижные премии Gourmand World Cookbook Awards за вклад в сохранение гастрономического наследия.

Сюткин представлял Россию на ЭКСПО-2015 в Милане в качестве официального посла.

