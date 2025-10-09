Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до соглашения по Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Нобелевский комитет окончательно утвердил лауреата премии мира 2025 года еще до заключения мирного соглашения по Газе, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление представителя Норвежского Нобелевского института Эрика Осхайма. Последнее заседание прошло в понедельник, 6 октября.

«Последние штрихи были сделаны в понедельник», — сказал Осхайм.

Он добавил, что Нобелевский комитет никогда не раскрывает дату принятия своего решения.

По словам Осхайма, новые заседания комитета до объявления имени лауреата премии мира не запланированы. Имя лауреата премии мира будет объявлено в пятницу, 10 октября.

Как отмечает издание, решение о будущем лауреате Нобелевской премии мира было принято до подписания Израилем и ХАМАС договоренностей в рамках первого этапа мирного плана при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Как заявил ранее Трамп, «все говорят», что он «должен получить Нобелевскую премию мира». Американский президент отметил, что он и США не получили должного признания за договоренность о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими странами в 2020 году. Также он не раз заявлял, что положил конец по меньшей мере шести или семи войнам.

В конце сентября в Верховную раду Украины внесли инициативу о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира, но желающих выдвинуть его кандидатуру оказалось недостаточно — инициативу поддержали лишь 132 народных депутата из 450. До Украины Трампа в кандидаты на премию выдвигали Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан.

Республиканец также заявил, что не рассчитывает получить награду, заявив, что «они отдадут ее какому-нибудь парню, который ни черта не сделал». Трамп подчеркнул, что такой результат станет «большим оскорблением» для США.