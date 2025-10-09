 Перейти к основному контенту
МИД Венгрии обвинил Зеленского в утрате связи с реальностью

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский потерял связь с реальностью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Так он отреагировал на слова украинского лидера о вступлении в Евросоюз в обход вето Будапешта, передает Magyar Nemzet.

«Я думаю, президент Украины полностью утратил чувство реальности <...> и, возможно, именно поэтому он говорит вещи, от которых обычно хочется взорваться. Например, он говорит, что станет членом Европейского союза, и точка», — считает Сийярто.

Он подчеркнул, что подобные решения принимают исключительно члены ЕС, а не сам Зеленский. «И это должно быть решено сообща, единогласно», — подчеркнул он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предположил, что стране может грозить война в случае принятия Киева в ЕС. По его словам, судьба украинцев такова, что «они живут по соседству с Россией и постоянно воюют с русскими. Мы не можем этого изменить».

Фицо спрогнозировал долгий процесс вступления Украины в ЕС
Политика
Роберт Фицо

В сентябре переговоры о вступлении Украины в Евросоюз были заблокированы из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил вето на продвижение украинской заявки. Дания, занимающая пост председателя Совета ЕС, пообещала оказать «максимальное давление» на Будапешт для преодоления кризиса.

Тогда же газета Financial Times писала, что Европейский союз планирует начать техническую работу по приему в объединение Украины и Молдавии, несмотря на вето Венгрии. Работу Евросоюз планирует начать сразу в «нескольких кластерах», чтобы после получения согласия от Будапешта сразу принять страны в ЕС.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия никогда не выступала против членства Украины в Евросоюзе. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, <...> но что касается экономической интеграции — ради бога, это их выбор», — пояснял он.

