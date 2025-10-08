Число пострадавших в Масловой Пристани после удара ВСУ выросло до 11
Число пострадавших при ракетном обстреле поселка Маслова Пристань в Шебекинском округе увеличилось до 11, сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, его цитирует «РИА Новости».
«Два тяжелораненых человека», — сказал он.
Иконников уточнил, что четыре человека находятся в городской больнице, трое — в областной. Еще четверо — на амбулаторном лечении.
Утром 8 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Масловой Пристани. Погибли три человека — двое мужчин и женщина. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщал о десяти пострадавших, большинству потребовалась госпитализация.
Здание соцобъекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах получили повреждения окна, кровля, балконы и фасады.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание за совершение теракта в России — пожизненное лишение свободы.
