 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трое погибли при ракетном ударе по белгородскому поселку Маслова Пристань

Трое погибли при ракетном ударе ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань
Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительным данным, три человека погибли и один пострадал в результате ракетного удара в Белгородской области. Идет разбор завалов, под ними могут находиться люди

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области, по предварительным данным, три человека погибли и один пострадал в результате ракетного удара по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов», — уточнил губернатор, отметив, что под завалами могут находиться люди.

Гладков добавил, что в результате обстрела было частично разрушено здание социального объекта.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.

Белгородский район подвергся ракетному обстрелу
Политика

Утром в среду, 8 октября, на территории Белгородской области в период с 9:12 по 9:21 мск объявляли ракетную опасность.

По данным Минобороны, в ночь на 8 октября средства ПВО сбили 53 дрона ВСУ над российскими регионами, из них большинство пришлось на Белгородскую область — 28 беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков ракетный удар погибшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Четверо пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
Общество
Гладков заявил о двух ракетных ударах по Белгороду за сутки
Политика
Наступивший на взрывное устройство мирный житель пострадал в Шебекино
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Российский боец получил контракт в UFC, проиграв отборочный поединок Спорт, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после неудачи в Ухане Спорт, 10:29
Премьер Дании не увидела альтернатив изъятию активов России для Украины Политика, 10:23
Складные смартфоны уже завоевывают рынок. Сможет ли Apple «поймать волну»Подписка на РБК, 10:21
FT узнала о «пристальном внимании» к NIQ из-за работы в новых регионах Бизнес, 10:21
Техдира японской федерации арестовали за просмотр детского порно Спорт, 10:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В РАН объяснили, за что дали Нобелевскую премию по физике Общество, 10:11
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 10:03
Глава НСПК рассказал о бизнес-модели в случае приватизации компании Финансы, 10:00
Поступательное восстановление: что стало с ипотекой в третьем квартале Недвижимость, 10:00
Клуб отказался от российского вратаря в день старта НХЛ Спорт, 09:57
Трое погибли при ракетном ударе по белгородскому поселку Маслова Пристань Политика, 09:50
Шатдаун в США привел к нехватке кадров в аэропортах и задержкам рейсов Политика, 09:44