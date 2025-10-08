Трое погибли при ракетном ударе по белгородскому поселку Маслова Пристань
В Белгородской области, по предварительным данным, три человека погибли и один пострадал в результате ракетного удара по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов», — уточнил губернатор, отметив, что под завалами могут находиться люди.
Гладков добавил, что в результате обстрела было частично разрушено здание социального объекта.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников.
Утром в среду, 8 октября, на территории Белгородской области в период с 9:12 по 9:21 мск объявляли ракетную опасность.
По данным Минобороны, в ночь на 8 октября средства ПВО сбили 53 дрона ВСУ над российскими регионами, из них большинство пришлось на Белгородскую область — 28 беспилотников.
