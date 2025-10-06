Над Белгородом и окрестностями сбили несколько украинских ракет
Над Белгородом и Белгородским районом в результате работы ПВО сбиты несколько украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступает. Все оперативные службы работают на местах», — сообщил он в своем телеграм-канале.
Данных о пострадавших и разрушениях нет, также сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Ранее Белгород, сообщал Гладков, подвергся ракетному удару со стороны Украины, погибли два человека, в городе наблюдались сбои с электроснабжением.
Согласно сообщениям Минобороны, в течение дня в Белгородской области были сбиты 17 беспилотников. Вечером, сообщило ведомство, уничтожен еще один.
