Над Белгородом и окрестностями сбили несколько украинских ракет

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбиты несколько ракет

Над Белгородом и Белгородским районом в результате работы ПВО сбиты несколько украинских ракет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступает. Все оперативные службы работают на местах», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Данных о пострадавших и разрушениях нет, также сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Ранее Белгород, сообщал Гладков, подвергся ракетному удару со стороны Украины, погибли два человека, в городе наблюдались сбои с электроснабжением.

Согласно сообщениям Минобороны, в течение дня в Белгородской области были сбиты 17 беспилотников. Вечером, сообщило ведомство, уничтожен еще один.