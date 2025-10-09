Путин и Рахмон подписали договор о медосмотре трудовых мигрантов из Таджикистана

Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана

Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе, 9 октября 2025 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Москва и Душанбе договорились развивать сферу трудовой миграции между странами. Документы подписали президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в рамках визита российского лидера в таджикистанскую столицу, сообщается на сайте Кремля.

Среди документов — соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана «для въезда на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности».

Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года о наборе граждан Таджикистана для временной работы в России и соглашение о правовом статусе представительств по вопросам миграции обеих стран.

Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров напомнил, что в России проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана. По его словам, они заняты в различных отраслях, в том числе в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, транспорте и логистике, и вносят значительный вклад в развитие российской экономики.

Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе с трехдневной поездкой 8 октября.

В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что страна в настоящее время переходит к модели возвратной миграции. Он назвал честным принцип, когда иностранцы приезжают, получают деньги за свой труд и уезжают.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2024-м подчеркивал, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития государства на фоне напряженной демографической ситуации. Однако опросы показывают, что большинство россиян (80%) не довольны наплывом трудовых мигрантов в стране.