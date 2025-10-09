 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана

Путин и Рахмон подписали договор о медосмотре трудовых мигрантов из Таджикистана
Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе, 9 октября 2025 года
Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время церемонии обмена подписанными документами в Дворце Нации в Душанбе, 9 октября 2025 года (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Москва и Душанбе договорились развивать сферу трудовой миграции между странами. Документы подписали президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в рамках визита российского лидера в таджикистанскую столицу, сообщается на сайте Кремля.

Среди документов — соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана «для въезда на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности».

Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года о наборе граждан Таджикистана для временной работы в России и соглашение о правовом статусе представительств по вопросам миграции обеих стран.

Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров напомнил, что в России проживают и работают более 1 млн граждан Таджикистана. По его словам, они заняты в различных отраслях, в том числе в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, транспорте и логистике, и вносят значительный вклад в развитие российской экономики.

Минздрав предложил поправки в закон об ОМС, в том числе для мигрантов
Общество

Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе с трехдневной поездкой 8 октября.

В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что страна в настоящее время переходит к модели возвратной миграции. Он назвал честным принцип, когда иностранцы приезжают, получают деньги за свой труд и уезжают.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2024-м подчеркивал, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития государства на фоне напряженной демографической ситуации. Однако опросы показывают, что большинство россиян (80%) не довольны наплывом трудовых мигрантов в стране.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Таджикистан Россия трудовая миграция договоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся
Общество
Минздрав предложил поправки в закон об ОМС, в том числе для мигрантов
Общество
Путин предложил подумать над отменой патентов для мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
В РСПП спрогнозировали снижение ключевой ставки к концу 2026 года до 7-8% Экономика, 14:25
Клуб РПЛ переманил тренера у КАМАЗа Спорт, 14:22
Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе Политика, 14:21
Набиуллина будет получать зарплату в цифровых рублях Финансы, 14:20
Водитель грузовика в Белгородской области попал под удар дрона Общество, 14:15
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Шеф Мануэль Пизу: «В Москве в любом ресторане чувствуешь себя, как дома» Стиль, 14:04
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе Общество, 14:02
Путин и Рахмон подписали соглашения о мигрантах из Таджикистана Политика, 14:00
Омбудсмен призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению Общество, 13:58
Люксембург инвестировал в биткоин для будущих поколений Крипто, 13:58
Набиуллина оценила пространство для снижения ключевой ставки Экономика, 13:55
Reuters узнал об отзыве четверти миротворцев ООН из-за нехватки денег Политика, 13:53
Минцифры назвало фейком сообщения о планах отключать интернет на выходные Общество, 13:50