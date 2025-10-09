Ошибка в номере телефона привела к конфликту со стрельбой в Петербурге

Фото: Дарья Широкова / РБК

Таксист не менее восьми раз выстрелил из травматического пистолета в 38-летнего мужчину в доме на Пулковском шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга, пытаясь исправить ошибку при переводе денег, сообщает «Фонтанка».

34-летний таксист ранее заказал себе запчасти на 130 тыс. руб. Он должен был перевести деньги механику, но перепутал одну цифру и случайно отправил сумму незнакомой ему женщине — жене потерпевшего.

Позвонив ей с просьбой вернуть сумму, он получил отказ, поскольку женщина приняла его за мошенника. Тогда таксист узнал ее адрес — дом на Пулковском шоссе и отправился туда лично, чтобы доказать свою честность.

На месте вспыхнул конфликт с ее 38-летним мужем, ссора закончилась стрельбой, таксист применил травматический пистолет Макарова. Нападавший был задержан, составлен протокол о хулиганстве, полиция готовится возбудить уголовное дело, оружие изъято.

Пострадавшего забрала скорая помощь. Его состояние врачи оценивают как средней степени.

Накануне, 8 октября, в доме, расположенном в центре Петербурга, застрелили архитектора Александра Супоницкого, рядом с ним в момент убийства была его дочь школьного возраста. По данным следствия, Супоницкий должен был подозреваемому в убийстве $3,6 млн.