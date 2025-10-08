 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Убитый в Петербурге архитектор Супоницкий должен был стрелявшему $3,6 млн

Александр Супоницкий задолжал покушавшемуся на него $3,6 млн, сообщил источник РБК. По информации «Фонтанки», от него требовали расплатиться не деньгами, а услугами. Отдать долг нужно было в 2020 году
Обстановка на месте убийства архитектора Александра Супоницкого на Кременчугской улице, Санкт-Петербург, 8 октября 2025 года
Обстановка на месте убийства архитектора Александра Супоницкого на Кременчугской улице, Санкт-Петербург, 8 октября 2025 года (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

К материалам по делу об убийстве архитектора Александра Супоницкого приобщили расписку, согласно которой он должен был подозреваемому в убийстве $3,6 млн, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

По утверждению «Фонтанки», должник должен был расплатиться не наличными, а «в виде неких услуг». Заем был сделан в 2019 году, отдать его требовалось в 2020-м.

Издание отмечает, что подозреваемый в убийстве весной снял квартиру на Кременчугской улице, где жила потенциальная жертва, и находился там с середины марта до середины апреля, наблюдая за Супоницким и его семьей. Недавно он снова снял комнату в том же ЖК «Царская столица».

«Фонтанка» сообщает, что перед убийством нападавший написал бывшей жене сообщение с просьбой простить его. Позже он подошел к Супоницкому, выходившему из своей квартиры, и дважды выстрелил ему в затылок.

Архитектора в момент убийства готовился отвезти млдшую дочь в школу. Возле лифта к ним подошел мужчина с оружием, заставил обоих встать на колени, выстрелил в Супоницкого и скрылся. Девочка убежала в квартиру за помощью. По данным «Фонтанки», после этого в апартаментах этажом ниже случился пожар. Сотрудники МЧС обнаружили там нападавшего, который покончил с собой.

В Петербурге застрелили архитектора станции метро на глазах у дочери
Общество
Александр Супоницкий

Следственные органы СК по Петербургу возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Александр Супоницкий был главой совета директоров группы компаний SUART и спроектировал петербургские станции метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», а также Невскую ратушу и яхт-клуб «Восточный». Ему было 70 лет, у него остались жена и пятеро детей.

