СК назвал основную версию убийства архитектора Супоницкого в Петербурге

Обстановка на месте убийства архитектора Александра Супоницкого на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Приоритетная версия убийства архитектора Александра Супоницкого в центре Петербурга — конфликт «на почве финансовых взаимоотношений», сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по городу.

«Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью», — говорится в сообщении.

Убийство произошло утром в доме на Кременчугской улице, когда Супоницкий готовился отвезти младшую дочь в школу. Возле лифта к ним подошел мужчина с оружием, заставил обоих встать на колени, выстрелил в отца и скрылся. По данным следствия, стрелявший покончил с собой в квартире на соседнем этаже.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью).

Материал дополняется.