В Петербурге застрелили архитектора станции метро на глазах у дочери
В Санкт-Петербурге застрелили архитектора Александра Супоницкого, рядом с ним в момент убийства была его дочь школьного возраста, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Стрелок затем совершил самоубийство.
«Он вышел с дочкой к лифту, там был мужчина с карабином, который выстрелил в него. Потом [стрелявший] спустился в квартиру ниже, поджег ее», — рассказал он.
Убийство произошло в доме на улице Кременчугская, где жил архитектор, он готовился отвезти дочь в школу, выяснила «Фонтанка». Как пишет издание, когда Супоницкий с дочерью подошел к лифту, к ним подошел мужчина с оружием и заставил обоих встать на колени, после этого он выстрелил в архитектора и скрылся с места. Девочка сразу побежала обратно в квартиру за помощью.
Александр Супоницкий спроектировал современную станцию метро «Горьковская». Как пишет «47News», ему было 70 лет, он был членом Союза архитекторов СССР и возглавлял совет директоров группы компаний SUART.
РБК направил запрос в ГУ СК по Санкт-Петербургу.
Материал дополняется
