Более 50 авиакомпаний проверят в России после крушения Ан-24

Траурные мероприятия в Тынде в память о погибших при крушении самолета Ан-24, июль 2025 года (Фото: gulyaev_tynda / Telegram)

Правительство поручило Ространснадзору проверить 51 региональную авиакомпанию после крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» летом 2025 года с 48 погибшими, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Проверки начнутся 1 декабря и будут длиться год.

Среди авиакомпаний, которых ждут проверки, «Азимут», «Алроса», «Ижавиа», «ИрАэро», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», Камчатское авиационное предприятие, «КрасАвиа», «РусЛаин» и «Тайга».

Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля, следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева.

Он отмечает, что количество крушений в 2024 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом (с 8 до 17). А число погибших за такой же период выросло более чем в три раза — с 12 до 37 жертв. «Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства», — считают в кабмине.

17 сентября Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой. «Проверь высоту. Низко земля» — такое сообщение зафиксировал звуковой регистратор перед катастрофой, в которой никто не выжил.

Ан-24 компании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, включая пятерых детей.

За месяц до крушения Ространснадзор провел проверку «Ангары» и отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов. Поводом для ревизии стал авиаинцидент в Иркутской области, когда такой же Ан-24, но с другим бортовым номером выкатился из-за сломавшейся стойки шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. Тогда никто из пассажиров не пострадал.