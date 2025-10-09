 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа Ан-24 под Тындой⁠,
0

Более 50 авиакомпаний проверят в России после крушения Ан-24

«Известия»: Ространснадзор проверит 51 авиакомпанию после катастрофы под Тындой
Сюжет
Катастрофа Ан-24 под Тындой
Траурные мероприятия в Тынде в память о погибших при крушении самолета Ан-24, июль 2025 года
Траурные мероприятия в Тынде в память о погибших при крушении самолета Ан-24, июль 2025 года (Фото: gulyaev_tynda / Telegram)

Правительство поручило Ространснадзору проверить 51 региональную авиакомпанию после крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» летом 2025 года с 48 погибшими, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Проверки начнутся 1 декабря и будут длиться год.

Среди авиакомпаний, которых ждут проверки, «Азимут», «Алроса», «Ижавиа», «ИрАэро», «Ангара», «АэроБратск», «Борус», Камчатское авиационное предприятие, «КрасАвиа», «РусЛаин» и «Тайга».

Причина — риск повторения у региональных перевозчиков ситуаций, приведших к катастрофе Ан-24 авиакомпании «Ангара» 24 июля, следует из письма замруководителя Ространснадзора Владимира Фонарева.

Он отмечает, что количество крушений в 2024 году выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом (с 8 до 17). А число погибших за такой же период выросло более чем в три раза — с 12 до 37 жертв. «Негативные тенденции связаны в первую очередь с нарушениями воздушного законодательства», — считают в кабмине.

Росавиация запретила «Ангаре» обслуживать самолеты после крушения в Тынде
Общество
Обстановка на месте крушения самолёта Ан-24 в Амурской области, 26 июля 2025&nbsp;г.

17 сентября Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой. «Проверь высоту. Низко земля» — такое сообщение зафиксировал звуковой регистратор перед катастрофой, в которой никто не выжил.

Ан-24 компании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки самолета обнаружили в 15 км от места назначения. На борту находились шесть членов экипажа и 42 пассажира, включая пятерых детей.

За месяц до крушения Ространснадзор провел проверку «Ангары» и отстранил от эксплуатации восемь воздушных судов. Поводом для ревизии стал авиаинцидент в Иркутской области, когда такой же Ан-24, но с другим бортовым номером выкатился из-за сломавшейся стойки шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. Тогда никто из пассажиров не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Авиакомпании проверки Ространснадзор правительство крушения
Материалы по теме
МАК опубликовал переговоры экипажа перед крушением Ан-24 под Тындой
Общество
МАК раскрыл первые данные с черных ящиков разбившегося под Тындой Ан-24
Общество
В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы Ан-24
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 12:48
Специальный налоговый режим для самозанятых сохранят до 2028 года Общество, 12:47
Путин заявил о миллионе работающих в России граждан Таджикистана Политика, 12:44
EUоbserver узнал, что Венгрия перестала защищать импорт российского газа Политика, 12:37
Почему вебинары стали главным инструментом лидогенерацииПодписка на РБК, 12:33
Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ Политика, 12:31
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Как правильно выбрать обогреватель для дома Недвижимость, 12:25
Мосбиржа назвала дату запуска индекса на Ethereum и его параметры Инвестиции, 12:19
Александра Збруева госпитализировали Общество, 12:17
Полимеры на платформе: как развивается онлайн-торговля в b2b Отрасли, 12:17
Корейская сторона опровергла данные об отказах россиянам во въезде Политика, 12:16