Французский министр извинилась за «цирк» с отставкой правительства

Аньес Панье-Рюнаше (Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Исполняющая обязанности министра экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше, которая уходит в отставку на фоне роспуска правительства, извинилась перед гражданами за политический «цирк». Об этом она заявила на интервью радиостанции Ici Nord.

Чиновница призналась, что испытывает «гнев, фрустрацию, усталость» из-за политической обстановки. «Прежде всего я бы хотела принести свои извинения тем, кто нас слушает, поскольку я, как и многие, опечалена цирком, который мы наблюдаем», — сказала она.

Панье-Рюнаше считает, что двигаться вперед можно только достигнув компромисса с левыми партиями. «Мы пробовали правую, мы пробовали центральную позицию, так почему бы не попробовать левую», — задалась она вопросом.

8 октября уходящий в отставку премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что президент Эмманюэль Макрон, вероятно, предложит кандидатуру нового премьера в ближайшие два дня. Он также отметил, что выход из политического кризиса все еще возможен, но признал, что это будет «сложным».

Лекорню подал в отставку 6 октября — он пробыл в должности премьера 27 дней. Это произошло через несколько часов после объявления состава нового правительства, который осудили как сторонники Макрона, так и оппозиция. Это пятая отставка премьера за последние три года во Франции.

Панье-Рюнаше была назначена министром экологических преобразований, биоразнообразия, лесов, моря и рыболовства Франции в декабре 2024-го. В октябре 2025-го она вошла в кабмин Лекорню, который был почти сразу распущен.