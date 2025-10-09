За ночь над Россией сбили 19 беспилотников

Фото: Минобороны России

Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — девять — уничтожили над Волгоградской областью, по три беспилотника сбили над Брянской и Курской областью, по одному — над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе. По его словам, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса. Также из-за падения обломков БПЛА повреждения получило здание котельной в Котовском районе.

Глава Воронежской области Александр Гусев вечером 8 октября сообщил, что средства ПВО сбили над двумя районами четыре беспилотника . По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На фоне угроз атак беспилотников в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда вводили ограничения на прием и отправку рейсов. За время их действия два самолета, следовавших в Самару, перенаправили на запасной аэродром, сообщила Росавиация.