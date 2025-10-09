 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над Россией сбили 19 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства ПВО минувшей ночью сбили над Россией 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов — девять — уничтожили над Волгоградской областью, по три беспилотника сбили над Брянской и Курской областью, по одному — над территориями Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областей.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки БПЛА в регионе. По его словам, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса. Также из-за падения обломков БПЛА повреждения получило здание котельной в Котовском районе.

При падении беспилотника в Курчатове загорелась трава
Политика

Глава Воронежской области Александр Гусев вечером 8 октября сообщил, что средства ПВО сбили над двумя районами четыре беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

На фоне угроз атак беспилотников в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда вводили ограничения на прием и отправку рейсов. За время их действия два самолета, следовавших в Самару, перенаправили на запасной аэродром, сообщила Росавиация.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Военная операция на Украине дроны беспилотники
Материалы по теме
Средства ПВО сбили за ночь 53 украинских беспилотника
Политика
На подлете к Москве сбили беспилотник
Политика
Губернатор сообщил о сбитых в Воронежской области беспилотниках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
«Прямо сейчас выполняет 95% работы»: как ИИ меняет Уолл-стритПодписка на РБК, 08:10
Более 30 депутатов присоединились к выражению Пашиняну вотума недоверия Политика, 08:09
Почему фон дер Ляйен угрожает сразу два вотума недоверия в Европарламенте Политика, 08:00
Бизнес попросил правительство изменить закон о локализации таксиПодписка на РБК, 08:00
«Человеку нужна надежда». Юлия Высоцкая — о «Хрониках русской революции» Life, 08:00
В Ростовской области начались два пожара после падения дронов Общество, 07:57
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Фон дер Ляйен рассказала о «чем-то новом и опасном» в небе Европы Политика, 07:44
Суд в Приморье отказался отпустить из СИЗО французского велосипедиста Общество, 07:39
СК объявил в международный розыск обвиняемых в хищениях у солдат Политика, 07:31
Мосбиржа запустит торги фондом под управлением финансиста Шимко Инвестиции, 07:30
За ночь над Россией сбили 19 беспилотников Политика, 07:27
Океанолог назвал российские города, которым грозит затопление Общество, 07:11
МВД предупредило о схеме мошенничества со сдачей анализов Общество, 07:06