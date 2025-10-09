В трех аэропортах России сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Самары и Саратова сняли ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, выполнявших рейсы в Самару», — добавил он.
В аэропорту Саратова ограничения ввели в 00:07 мск, в аэропортах Волгограда и Самары — в 02:43 мск.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе. По его словам, в Котовском районе в результате падения обломков БПЛА частично повреждено здание котельной. Также произошли пожары на территории объектов топливно-энергетического комплекса, их тушат.
Над пятью регионами России с 20:00 до 23:00 мск 8 октября были перехвачены и сбиты 27 беспилотников, сообщили ранее в Минобороны.
