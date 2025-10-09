 Перейти к основному контенту
0

Ким Чен Ын призвал однопартийцев избавиться от пороков

Ким Чен Ын призвал Трудовую партию Кореи избавиться от пороков

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения музея истории Трудовой партии Кореи произнес речь, в которой призвал однопартийцев избавиться от пороков, включая безответственность и злоупотребление служебным положением. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наша партия будет ускорять продвижение вперед революции, полностью ликвидируя все пороки — не только незнание и неспособность, безответственность, приспособленчество, формализм, ловкачество, что наблюдаются среди работников, но и своевольность, привилегии и злоупотребление служебным положением, от которых народ отказывается и которые приносят ущерб социализму», — сказал он.

Он добавил, что КНДР встречает 80-летие партии на пороге новой эпохи развития и процветания.

Трудовая партия Кореи — правящая партия в КНДР. С 2012 года ее возглавляет председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Датой создания Трудовой партии Кореи считается 10 октября 1945 года, когда на совещании представителей коммунистических организаций пяти провинций Северной Кореи было создано Северокорейское оргбюро Коммунистической партии Кореи.

В КНДР заявили о наращивании военного потенциала в ответ на политику США
Политика

Россию на мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи представляет делегация партии «Единая Россия» во главе с зампредом Совета безопасности Дмитрием Медведевым. Накануне он опубликовал видео из аэропорта Пхеньяна, сопроводив его словам про друзей и врагов.

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идет. Друзья вместе. Враги напрягаются», — написал Медведев.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношения России и КНДР «интенсивными» и отметил, что они продолжат развиваться. В начале сентября президент Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию.

