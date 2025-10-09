На экс-адвоката Марка Фейгина составили протокол

Бывшему адвокату Марку Фейгину (признан в России иноагентом) грозит административный штраф до 50 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из материалов дела, поступивших в Хамовнический суд Москвы.

Как указано в карточке дела, протокол составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (непредоставление или несвоевременное предоставление сведений иностранным агентом). Согласно КоАП, за это правонарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Дата заседания по зарегистрированному протоколу в отношении Фейгина назначена на 21 ноября.

Фейгина признали иноагентом в апреле 2022 года. Основанием для включения в реестр иноагентов Минюст назвал то, что он получал средства из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. В октябре 2023 года МВД объявило его в розыск.

В июле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Поводом для дела стали его интервью, опубликованные на YouTube.