На экс-адвоката Марка Фейгина составили протокол
Бывшему адвокату Марку Фейгину (признан в России иноагентом) грозит административный штраф до 50 тыс. руб. за нарушение порядка деятельности иноагента, следует из материалов дела, поступивших в Хамовнический суд Москвы.
Как указано в карточке дела, протокол составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (непредоставление или несвоевременное предоставление сведений иностранным агентом). Согласно КоАП, за это правонарушение физическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
Дата заседания по зарегистрированному протоколу в отношении Фейгина назначена на 21 ноября.
Фейгина признали иноагентом в апреле 2022 года. Основанием для включения в реестр иноагентов Минюст назвал то, что он получал средства из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. В октябре 2023 года МВД объявило его в розыск.
В июле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Поводом для дела стали его интервью, опубликованные на YouTube.
