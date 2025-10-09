Нетаньяху и Трамп провели «эмоциональный» разговор по телефону

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после того, как ХАМАС согласился на освобождение заложников в рамках мирного плана Трампа, сообщила канцелярия премьера, пишет The Times of Israel.

«Они провели очень эмоциональную и теплую беседу, поздравив друг друга с историческим достижением — подписанием соглашения об освобождении всех заложников», — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Тот поблагодарил президента США за его усилия, а глава Белого дома похвалил премьера за его «решительное руководство и предпринятые им действия».

Нетаньяху пригласил Трампа выступить в Кнессете, они договорились продолжить тесное сотрудничество.

В отдельном заявлении Нетаньяху подчеркнул: «С одобрением первой фазы плана все наши заложники будут возвращены домой». Он назвал соглашение «дипломатическим успехом и национальной и моральной победой Государства Израиль».

«С самого начала я ясно дал понять: мы не успокоимся, пока не вернутся все наши заложники и не будут достигнуты все наши цели», — напомнил он. «Благодаря непоколебимой решимости, мощным военным действиям и огромным усилиям нашего великого друга и союзника президента Трампа мы достигли этого критического поворотного момента», — заключил премьер.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома, Трамп перед объявлением о договоренности в Truth Social переговорил по телефону со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером. По словам собеседника, разговор продолжался «некоторое время».

Высокопоставленный чиновник Белого дома уточнил CNN, что, по оценкам Белого дома, освобождение заложников начнется в понедельник, хотя не исключено, что сроки могут сдвинуться. «Как только они проголосуют «за», Израиль должен будет отойти к линии, что должно занять менее 24 часов», — пояснил собеседник. «Затем начнется отсчет 72часов, и ХАМАС постарается сделать это раньше, если это возможно», — добавил он.

Израиль готовится к возможному визиту президента США в начале следующей недели, сообщил телеканалу израильский чиновник. Глава Белого дома не исключил, что может отправиться на Ближний Восток в воскресенье.

Материал дополняется