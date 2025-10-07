Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Председатель Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Телеграмму опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В поздравительном сообщении Ким Чен Ын отметил дружеские отношения между странами и пообещал, что государства продолжат стимулировать всестороннее расширение и развитие двусторонних отношений.
«Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — говорится в телеграмме.
Путин отмечает свой день рождения 7 октября. В 2025 году президенту исполняется 73 года.
В начале сентября пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков рассказал, как Путин обычно празднует свой день рождения. В этот день президент традиционно проводит время с близкими, но часто совмещает личный праздник с рабочими встречами с главами других государств. В этом году у него запланировано совещание с членами Совета безопасности.
