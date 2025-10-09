Трамп уточнил, какие страны может посетить на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может посетить сектор Газа и Египет в рамках планируемой в конце недели поездки на Ближний Восток. Трансляция общения Трампа с журналистами доступна на официальном канале Белого дома в YouTube.
«Возможно, я это сделаю [посещу сектор Газа]. Мы еще не приняли окончательного решения. Я, скорее всего, поеду в Египет. Я проведу встречи на Ближнем Востоке», — сказал он.
Ранее Трамп сообщил, что допускает свою поездку на Ближний Восток в конце недели.
«Возможно, в воскресенье», — сказал он. Тогда глава Белого дома не уточнил, какую страну планирует посетить.
Трамп отметил, что США ведут серьезные переговоры, и есть большая вероятность заключения соглашения о прекращении войны в секторе Газа.
Переговоры между Израилем и ХАМАС о возможном освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа, и палестинских заключенных проходят при посредничестве США на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.
Как сообщает AFP, египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, который пригласил Трампа посетить Египет в случае достижения соглашения, заявил об «обнадеживающих» сигналах на переговорах.
В конце сентября США представили план прекращения войны между Израилем и ХАМАС из 20 пунктов. Он, в частности, предусматривает прекращение всех боевых действий и возвращение заложников, в том числе погибших, в течение 72 часов «с момента публичного принятия Израилем данного соглашения», а также освобождение сотен палестинских заключенных. 3 октября в ХАМАС заявили, что согласны освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Трампа.
