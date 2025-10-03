ХАМАС согласился на план Трампа о прекращении войны в секторе Газа
Представители палестинской исламистской группировки ХАМАС ответили на план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету.
В заявлении группировки отмечается, что решение было принято после «тщательного изучения вопроса». Ответ уже передан посредникам.
Материал дополняется
