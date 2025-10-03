 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

ХАМАС согласился на план Трампа о прекращении войны в секторе Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Палестинцы уходят в центральную часть сектора Газа после того, как израильские войска приказали жителям города Газа эвакуироваться на юг, 21 сентября 2025 года
Палестинцы уходят в центральную часть сектора Газа после того, как израильские войска приказали жителям города Газа эвакуироваться на юг, 21 сентября 2025 года (Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters)

Представители палестинской исламистской группировки ХАМАС ответили на план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа. ХАМАС согласен освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших, а также передать управление сектором Газа палестинскому комитету.

В заявлении группировки отмечается, что решение было принято после «тщательного изучения вопроса». Ответ уже передан посредникам.

Трамп установил новый дедлайн ХАМАС, после которого «разразится ад»
Политика
Семьи заложников держат плакаты с призывом к осуществлению плана США по прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников недалеко от консульства США в Тель-Авиве, Израиль, сентябрь 2025 года

Материал дополняется

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
ХАМАС согласился на план Трампа о прекращении войны в секторе Газа Политика, 22:57
При ударе дрона в Донбассе погиб французский фоторепортер Политика, 22:44
Поиски авиацией пропавшей семьи под Красноярском отложили из-за непогоды Общество, 22:38
Глава Ford рассказал, зачем отправил своего сына работать сварщиком Бизнес, 22:10
Как Япония опять оказалась на пороге смены главы правительства Политика, 22:04
«Металлург» второй раз в сезоне КХЛ обыграл ЦСКА Спорт, 21:45
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 21:43
Два города в подконтрольной Киеву части Донбасса остались без света Политика, 21:37
На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов Общество, 21:29
«Спартак» нанес СКА третье подряд поражение в КХЛ Спорт, 21:22
Про НДС, инфляцию и несбывшиеся прогнозы. Главное из интервью Заботкина
РАДИО
 Инвестиции, 21:20
Как будет выглядеть монета $1 с изображением Трампа и надписью Fight Финансы, 21:16
Критиковавший Киев командир заявил о ликвидации его подразделения дронов Политика, 21:08