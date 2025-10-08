 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине часть Сумского района осталась без электричества

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Andrii Anna photographers / Shutterstock
Фото: Andrii Anna photographers / Shutterstock

Часть района Сумской области на Украине осталась без электричества, сообщила сумская компания электроснабжения «Сумыоблэнерго» в своем телеграм-канале.

«Обесточена часть Сумского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее мэр города Александр Лысенко в своем телеграм-канале сообщил о нескольких взрывах.

В ряде городов ЛНР пропало электричество из-за «системного сбоя»
Политика
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

Накануне после налета украинских беспилотников на всей территории Запорожской области пропало электричество. Подачу электроснабжения восстановили спустя практически три с половиной часа.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Сумы Сумская область Украина электричество подача электричества
Материалы по теме
В ряде городов ЛНР пропало электричество из-за «системного сбоя»
Политика
В Запорожской области восстановили подачу электричества
Политика
В украинском городе после мобилизации электрика улицы остались без света
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ Спорт, 21:29
Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами Политика, 21:22
Сын легендарного боксера Артуро Гатти умер в 17 лет Спорт, 21:17
Появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора Общество, 21:16
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 21:16
На Украине часть Сумского района осталась без электричества Политика, 21:10
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты Политика, 21:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мосбиржа планирует запустить единую торговую сессию на срочном рынке Инвестиции, 21:10
В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 21:02
Сборная Египта по футболу впервые с 2018 года отобралась на ЧМ Спорт, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Физику дали 18 лет за перевод 1,2 тыс. руб. запрещенным организациям Общество, 20:57
Белоусов провел переговоры с министром обороны Таджикистана Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36