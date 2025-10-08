На Украине часть Сумского района осталась без электричества
Часть района Сумской области на Украине осталась без электричества, сообщила сумская компания электроснабжения «Сумыоблэнерго» в своем телеграм-канале.
«Обесточена часть Сумского района. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.
Несколькими часами ранее мэр города Александр Лысенко в своем телеграм-канале сообщил о нескольких взрывах.
Накануне после налета украинских беспилотников на всей территории Запорожской области пропало электричество. Подачу электроснабжения восстановили спустя практически три с половиной часа.
