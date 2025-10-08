В ряде городов ЛНР пропало электричество из-за «системного сбоя»

Власти обещают восстановить подачу электроэнергии через несколько часов. Накануне жителей ряда районов ЛНР предупредили, что не будет подачи воды из-за ремонта

Несколько городов Луганской народной республики остались без электричества из-за «системного сбоя», сообщает региональное правительство.

«По предварительным прогнозам подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов», — заявили власти, добавив, что идет поэтапное подключение.

Накануне предприятие «Лугансквода» предупредило, что 8 октября в некоторых районах будет прекращена или сократится подача воды из-за ремонта. Это затронет жителей Славяносербска, Красного Лимана, Артемовска, Алчевска и еще ряда населенных пунктов.

Возобновить прежний режим подачи воды планируют с 11 октября.

В июле из-за непогоды без электричества в ЛНР остались более 144 тыс. человек, сбои произошли в Антрацитовском, Краснолучском, Лутугинском, Первомайском, Перевальском, Стахановском, Лисичанском, Старобельском, Рубежанском и Северодонецком районах.